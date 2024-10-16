Зеленский: три пункта плана победы содержат тайные положения

Он обратил внимание на то, что для приглашения Украины в альянс Западу не нужно ничего, кроме решимости. Такой жест покажет, что Украина неизбежно вольется в ЕС и докажет «безальтернативность демократии» в стране. Президент отметил, что за время конфликта Украина уже показала, что готова защищать «европейский образ жизни». Однако пока государство не в НАТО, это создает неопределенность в Европе.