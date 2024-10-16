Шольц заявил, что готов к переговорам с Путиным по поводу Украины

Шольц отметил, что «в дополнение к явной поддержке Украины, необходимо сделать все возможное для достижения мира» (цитата по Tagesspiegel). По словам лидера Германии, переговоры с Владимиром Путиным должны проводиться «в координации с союзниками».
В числе условий для прекращения огня и начала переговорного процесса президент России указывал на вывод украинских войск из ДНР и ЛНР, а также из Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, он отметил необходимость отказа Украины от присоединения к НАТО.
Украина намеревалась провести вторую мирную конференцию до выборов президента США в ноябре. В отличие от первой встречи, состоявшейся