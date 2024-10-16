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Шольц заявил, что готов к переговорам с Путиным по поводу Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по поводу урегулирования конфликта на Украине. Во время выступления перед депутатами Бундестага немецкий политик акцентировал внимание на том, что все решения, касающиеся мирных переговоров, должны приниматься с учетом мнения Украины.

Источник: Reuters

Шольц отметил, что «в дополнение к явной поддержке Украины, необходимо сделать все возможное для достижения мира» (цитата по Tagesspiegel). По словам лидера Германии, переговоры с Владимиром Путиным должны проводиться «в координации с союзниками».

В числе условий для прекращения огня и начала переговорного процесса президент России указывал на вывод украинских войск из ДНР и ЛНР, а также из Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, он отметил необходимость отказа Украины от присоединения к НАТО.

Украина намеревалась провести вторую мирную конференцию до выборов президента США в ноябре. В отличие от первой встречи, состоявшейся 15—16 июня в Бюргенштоке, в этот раз планировалось пригласить Россию. Однако 8 октября Дарья Заривная, советник президента Владимира Зеленского, заявила, что международный саммит не состоится в обозначенный период.

Путин Владимир