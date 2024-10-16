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На сайте администрации Краснодара опубликовали проект нового генплана

На сайте администрации Краснодара опубликовали проект нового генплана. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Источник: РИА "Новости"

По проекту документа состоятся общественные обсуждения.

Проект доступен в разделе «Голосования и общественные обсуждения».

«Сами общественные обсуждения пройдут с 19 по 25 октября, для этого у нас подготовлены 35 точек — это места демонстрации экспозиций проекта. Горожане смогут задать свои вопросы, подать предложения и замечания непосредственно в своих населенных пунктах, а также в департаменте архитектуры и на Красной, 122 в рабочее время», — отметил директор департамента архитектуры и градостроительства Василий Домрин.

После общественных обсуждений все поступившие от граждан предложения и замечания рассмотрят на комиссии по землепользованию и застройке.

Заключение комиссии о результатах общественных обсуждений будет опубликовано на сайте администрации и Гордумы Краснодара не позднее чем через месяц после оповещения жителей о назначении таких обсуждений (не позднее 8 ноября 2024 года), как и требует Федеральный закон.

Единый документ также доступен в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.