Постпред США: НАТО не планирует приглашать Украину в ближайшее время

«В данный момент мы не находимся на стадии, когда Альянс мог бы обсуждать вопрос о краткосрочном приглашении», — отметила постпред на онлайн-брифинге (цитата по «РИА Новости»).
По словам Смит, в НАТО уверены, что Украина в будущем все же станет членом организации. Также она сообщила, что на предстоящей встрече министров обороны стран НАТО участники обсудят дальнейшую помощь Киеву и возможности ее расширения «в зависимости от украинских запросов». Украине необходимы дополнительные системы ПВО и артиллерия, подчеркнула постпред США.
«Я надеюсь, что по итогам этой министерской встречи будут анонсированы дополнительные инвестиции», — добавила госпожа Смит.
Министерская встреча НАТО запланирована на завтра, 17 октября.
Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной раде «план победы», состоящий из пяти пунктов и еще трех «секретных дополнений», с которыми ознакомились партнеры. Первым пунктом он назвал приглашение Украины в НАТО до окончания военного конфликта. В Кремле назвали план украинского президента эфемерным.