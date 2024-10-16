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Постпред США: НАТО не планирует приглашать Украину в ближайшее время

НАТО не планирует в ближайшее время приглашать Украину, сообщила постоянный представитель США в альянсе Джулианна Смит. Она добавила, что в военно-политическом блоке уверены в будущем членстве Украины.

Источник: AP 2024

«В данный момент мы не находимся на стадии, когда Альянс мог бы обсуждать вопрос о краткосрочном приглашении», — отметила постпред на онлайн-брифинге (цитата по «РИА Новости»).

По словам Смит, в НАТО уверены, что Украина в будущем все же станет членом организации. Также она сообщила, что на предстоящей встрече министров обороны стран НАТО участники обсудят дальнейшую помощь Киеву и возможности ее расширения «в зависимости от украинских запросов». Украине необходимы дополнительные системы ПВО и артиллерия, подчеркнула постпред США.

«Я надеюсь, что по итогам этой министерской встречи будут анонсированы дополнительные инвестиции», — добавила госпожа Смит.

Министерская встреча НАТО запланирована на завтра, 17 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной раде «план победы», состоящий из пяти пунктов и еще трех «секретных дополнений», с которыми ознакомились партнеры. Первым пунктом он назвал приглашение Украины в НАТО до окончания военного конфликта. В Кремле назвали план украинского президента эфемерным.

НАТО