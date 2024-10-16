Постпред США: НАТО не планирует приглашать Украину в ближайшее время

По словам Смит, в НАТО уверены, что Украина в будущем все же станет членом организации. Также она сообщила, что на предстоящей встрече министров обороны стран НАТО участники обсудят дальнейшую помощь Киеву и возможности ее расширения «в зависимости от украинских запросов». Украине необходимы дополнительные системы ПВО и артиллерия, подчеркнула постпред США.