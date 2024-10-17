Ахиллесова пята Европы: Балтийский регион наиболее уязвим для подводных диверсий

Подводные кабели — это толстые волоконно-оптические кабели, проложенные по дну океана. На их долю, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), приходится 95% мировых интернет-подключений.
Выход к Балтийскому морю есть у девяти стран: Дании, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Германии, России и Польши. По словам Олевса Никерса, президента Балтийского фонда безопасности, существует по меньшей мере 10 подводных кабелей, которые соединяют эти страны с остальной Европой.
Интерес России
Как считает Хенри ван Зост, старший аналитик RAND Europe, Балтийское море — это самое легкое место для «нападения» России, поскольку доступ к нему открыт через порты в Санкт-Петербурге и Калининградском анклаве. К тому же Россия оказывает влияние на некоторые соседние страны, экспортируя энергоносители, отметил аналитик.
Страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — останутся частью так называемого энергетического кольца БРЭЛЛ (аббревиатура по названию пяти стран — Прим. ред.) с Россией и Беларусью еще на несколько месяцев до их отключения в феврале 2025 года. Советский Союз подключил эти три страны к национальной энергосистеме во время Второй мировой войны, а действующее соглашение БРЭЛЛ датируется 2001 годом.
Новая подводная инфраструктура
Европейские страны планируют проложить новые подводные электрические и газовые кабели, чтобы отключить членов НАТО от российских систем.
Эта новая инфраструктура, в основном подводная, в целом окажет позитивное влияние на европейскую безопасность, поскольку ослабит российское «энергетическое оружие».
«Но поскольку влияние России будет ограничено продолжающимся сокращением ее энергетической монополии, Москва может нанести ответный удар», — предупреждает аналитик.
Литва, согласно Euronews, сообщила о «нескольких случаях помех» от российских ракет, когда в 2015 году был проложен подводный кабель NordBalt, соединяющий страну со Швецией. В регионе наблюдались и другие инциденты, в том числе предполагаемый саботаж на трубопроводе Balticconnector и подводном кабеле, соединяющем Финляндию и Эстонию. В 2023 году правительство Финляндии заявило, что ущерб, скорее всего, был нанесен преднамеренно.
Спустя 10 месяцев после случившегося китайцы признали, что ответственность несет судно, зарегистрированное в Гонконге под названием Newnew Polar Bear, но при этом утверждали, что это был несчастный случай, вызванный штормом, а не намеренный саботаж. Финляндия и Эстония до сих пор проводят отдельные расследования, чтобы определить, было ли это преднамеренным действием или случайностью.
Усиление наблюдения со стороны НАТО
Балтийское море представляет интерес для России как фон для взаимодействия с НАТО, считает Никерс.
Военные бюджеты Швеции и Финляндии выросли по сравнению с 2020 годом в два раза — до 10,74 млрд евро и 6,7 млрд евро соответственно. Страны превысили требуемый порог НАТО на оборонные расходы, равный 2%. Это означает, что для защиты Балтийского моря НАТО сможет использовать как свои собственные силы, так и расширенные вооруженные силы Швеции и Финляндии, считает ван Зост.
В прошлом году Североатлантический альянс развернул в Брюсселе и Лондоне два подразделения для координации мер реагирования на угрозы в отношении подводных кабелей.
Объединение ресурсов
После инцидента с Balticconnector у представителей государств, имеющих выход к Балтийскому морю, появились разные идеи о том, как защитить подводные кабели.
Позже Москва заявила, что любые угрозы в адрес России закрыть Балтийское море неприемлемы.
Некоторые государства могут закрывать участки моря только в военное время, в противном случае они рискуют нарушить международные права на проход, сообщили эстонские государственные СМИ.
В мае в НАТО сообщили, что члены альянса договорились об обмене информацией и способах сдерживания и защиты от угроз подводной инфраструктуре. Но некоторые эксперты считают, что этого недостаточно. «Если бы что-то произошло в Балтийском море сейчас, я сомневаюсь, что реакция была бы упреждающей и эффективной», — подчеркнул Никерс.