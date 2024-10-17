Ахиллесова пята Европы: Балтийский регион наиболее уязвим для подводных диверсий

Спустя 10 месяцев после случившегося китайцы признали, что ответственность несет судно, зарегистрированное в Гонконге под названием Newnew Polar Bear, но при этом утверждали, что это был несчастный случай, вызванный штормом, а не намеренный саботаж. Финляндия и Эстония до сих пор проводят отдельные расследования, чтобы определить, было ли это преднамеренным действием или случайностью.