СМИ: Блинкен может представить план управления Газой после выборов в США

По его данным, речь идет о плане, основанном на предложениях, разработанных Израилем и ОАЭ. Источники портала отмечают, что некоторые чиновники в американской администрации «обеспокоены тем, что этот план оставил бы не у дел» Палестинскую национальную администрацию во главе с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Инициатива среди прочего предусматривает двухгосударственное решение конфликта и размещение в Газе «международной миссии, которая займется распределением гуманитарной помощи, поддержанием правопорядка и созданием основы для управления» палестинским анклавом, утверждает портал.
По его данным, Блинкен и несколько других американских чиновников считают, что соглашение об освобождении удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников и прекращении огня в секторе Газа до завершения срока президентских полномочий Джо Байдена заключить не удастся. В этой ситуации план послевоенного управления Газой, обсуждение которого активизировалось в последние несколько недель, мог бы послужить отправной точкой для завершения к конфликта, считают источники Axios.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом сотен заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.