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Генсек НАТО: альянс не может заявить о поддержке всех пунктов плана Зеленского

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ему известны детали украинского «плана победы», представленного президентом Украины Владимиром Зеленским. Пока что альянс не может сообщить о поддержке всех пунктов плана, сказал генсек.

Источник: Reuters

«Мы приняли этот план к сведению, будем обсуждать отдельные его аспекты, по многим вопросам необходимо углубить наше понимание, у нас будет диалог за закрытыми дверями, и я не могу сейчас заявить, что мы полностью поддерживаем все его пункты», — сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, его слова приводит агентство Reuters.

Он отметил, что Украина присоединится к НАТО, «когда настанет подходящий момент». Генсек напомнил, что в коммюнике саммита альянса говорится, что Украина находится на «необратимом пути» к вступлению в НАТО. Рютте добавил, что не может четко описать, как именно Украина будет вступать в альянс.

Представляя «план победы», Владимир Зеленский сообщил, что он состоит из пяти пунктов и еще трех «секретных дополнений», с которыми ознакомились партнеры. Первым пунктом он назвал приглашение Украины в НАТО до окончания военного конфликта. Постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит заявила, что альянс не планирует в ближайшее время приглашать Украину.

НАТО