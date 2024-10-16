Генсек НАТО: альянс не может заявить о поддержке всех пунктов плана Зеленского

«Мы приняли этот план к сведению, будем обсуждать отдельные его аспекты, по многим вопросам необходимо углубить наше понимание, у нас будет диалог за закрытыми дверями, и я не могу сейчас заявить, что мы полностью поддерживаем все его пункты», — сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, его слова приводит агентство Reuters.