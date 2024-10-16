США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $425 млн

«Сегодня президент [США Джо Байден] объявил о пакете помощи в области безопасности для Украины на сумму $425, который включает дополнительные возможности противовоздушной обороны, боеприпасы класса “воздух — земля”, бронетехнику и критически важные боеприпасы для удовлетворения неотложных потребностей Украины», — говорится в сообщении.
В Белом доме рассказали, что в ближайшие месяцы Вашингтон передаст Киеву сотни снарядов-перехватчиков для противовоздушной обороны (ПВО), десятки систем ПВО, артиллерийскую технику, сотни бронетранспортеров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП), а также другие боеприпасы и бронетехнику.
Кроме того, Байден в этот день созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чьи полномочия истекли 20 мая, и заверил его в поддержке Киева Вашингтоном. Главы государств договорились активизировать планирование помощи Украине вместе с международными союзниками.
При этом накануне, 15 октября, пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что запасы вооружений у США ограничены, и стране трудно поддерживать одновременно Украину и Израиль, передавая им военную помощь. Из-за интенсивной поддержки этих стран Пентагон не смог вовремя пополнить запасы, и это создало давление на систему.
Агентство Bloomberg 27 сентября заявило, что в 2025 году поставки оружия Киеву могут прекратиться, потому что некоторым из союзников не хватает финансирования для помощи Украине, а другие не хотят наращивать объемы выделяемых средств.
Позже, 30 сентября, журнал The Atlantic сообщил, что оружие, которое Запад передает Вооруженным силам Украины (ВСУ), устарело и не успевает за военными инновациями. Кроме того, любые новые собственные разработки украинцев через несколько недель нейтрализуется достижениями российской армии.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.