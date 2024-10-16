Постпред США при НАТО считает, что Китай «склоняет весы» в украинском конфликте

Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай в украинском конфликте поддерживает Россию и таким образом склоняет чашу весов не в пользу Запада. Дипломат считает, что Москва продолжает получать от Пекина продукцию двойного назначения, которую можно использовать в военных целях.