Постпред США при НАТО считает, что Китай «склоняет весы» в украинском конфликте

«(Китайская сторона.— “Ъ”) положила большой палец на чашу весов и решила поддержать Россию в ее войне на Украине, предоставив длинный список компонентов двойного назначения», — сказала Смит на онлайн-брифинге для журналистов (цитата по РБК). Доказательств своим словам Смит не представила.
Ранее американский постпред при Североатлантическом альянсе заявила, что НАТО в краткосрочной перспективе не планирует приглашать Украину. Джулианн Смит добавила, что в будущем Киев все же станет членом организации.