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Постпред США при НАТО считает, что Китай «склоняет весы» в украинском конфликте

Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай в украинском конфликте поддерживает Россию и таким образом склоняет чашу весов не в пользу Запада. Дипломат считает, что Москва продолжает получать от Пекина продукцию двойного назначения, которую можно использовать в военных целях.

Источник: РИА "Новости"

«(Китайская сторона.— “Ъ”) положила большой палец на чашу весов и решила поддержать Россию в ее войне на Украине, предоставив длинный список компонентов двойного назначения», — сказала Смит на онлайн-брифинге для журналистов (цитата по РБК). Доказательств своим словам Смит не представила.

Ранее американский постпред при Североатлантическом альянсе заявила, что НАТО в краткосрочной перспективе не планирует приглашать Украину. Джулианн Смит добавила, что в будущем Киев все же станет членом организации.

НАТО