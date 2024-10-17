Бельский: Запрет мигрантам водить автобусы приведет к коллапсу

— На мой взгляд, сейчас первоочередная задача — не запрещать работать тем, кто хочет, а создать условия для тех, кто пока не готов. В противном случае нас ждет коллапс. Чтобы водителями устраивались россияне, нужно как минимум пересмотреть размер зарплат, — написал спикер Бельский.