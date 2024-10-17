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Бельский: Запрет мигрантам водить автобусы приведет к коллапсу

Председатель ЗакСА заявил, что в Петербурге должны улучшить условия работы в сфере городского транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский заметил, что отказ от запрета мигрантам управлять городскими автобусами вызвал негодование среди жителей города. Он решил объяснить, почему депутаты не поддержали федеральную инициативу и рассказал об этом в своем личном Telegram-канале.

— На мой взгляд, сейчас первоочередная задача — не запрещать работать тем, кто хочет, а создать условия для тех, кто пока не готов. В противном случае нас ждет коллапс. Чтобы водителями устраивались россияне, нужно как минимум пересмотреть размер зарплат, — написал спикер Бельский.

Он также отметил, что уже предложил создать рабочую группу, которая займется улучшением условий работы в сфере общественного транспорта Петербурга.

Напомним, ранее Бельский предлагал создать комфортные условия работы для иностранцев, чтобы более эффективно контролировать их деятельность.