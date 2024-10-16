СМИ: НАТО перебрасывает «ядерные истребители» к границам России
США планируют разместить на авиабазе в Венгрии истребители F-15 Eagle, способные сбрасывать ядерные гравитационные бомбы B61−12, для укрепления границ НАТО с Россией. Это следует из информации американских СМИ о расширении базы в Восточной Европе.
AP: Зеленский дал Западу три месяца на принятие «плана победы»
Зеленский потребовал от союзников утвердить его «план победы» в течение трех месяцев, что вызывает беспокойство у западных лидеров. Стратегия включает приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.
Politico узнало, почему США помогают сбивать ракеты Израилю, а не Киеву
Зеленский неоднократно просил союзников помогать сбивать российские ракеты над Украиной, как это делают США с Израилем. Однако источники издания сообщили, что такая помощь невозможна из-за риска войны с Россией, ядерной державой.
Financial Times рассказала о «болезни» американской политики
Американская политика страдает от «бесстыдства и безразличия к правилам приличия», отмечает газета. Вопиющие заявления, которые ранее вызывали возмущение, стали нормой, и апатия часто заменяет шок. Примером служит комедийный сериал Veep, где вице-президент пренебрегает приличиями.
WP: конфликт полностью истощил Украину
Украина не может противостоять российскому наступлению в Донбассе, и недовольство среди украинцев будет расти из-за осознания безвыходного положения. Война истощила страну, а российская армия превосходит ее по численности и вооружению.