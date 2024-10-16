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Последние зарубежные новости за 16 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 16 октября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

СМИ: НАТО перебрасывает «ядерные истребители» к границам России

США планируют разместить на авиабазе в Венгрии истребители F-15 Eagle, способные сбрасывать ядерные гравитационные бомбы B61−12, для укрепления границ НАТО с Россией. Это следует из информации американских СМИ о расширении базы в Восточной Европе.

AP: Зеленский дал Западу три месяца на принятие «плана победы»

Источник: Reuters

Зеленский потребовал от союзников утвердить его «план победы» в течение трех месяцев, что вызывает беспокойство у западных лидеров. Стратегия включает приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

Politico узнало, почему США помогают сбивать ракеты Израилю, а не Киеву

Источник: AP 2024

Зеленский неоднократно просил союзников помогать сбивать российские ракеты над Украиной, как это делают США с Израилем. Однако источники издания сообщили, что такая помощь невозможна из-за риска войны с Россией, ядерной державой.

Financial Times рассказала о «болезни» американской политики

Источник: Wesley Tingey/CC0

Американская политика страдает от «бесстыдства и безразличия к правилам приличия», отмечает газета. Вопиющие заявления, которые ранее вызывали возмущение, стали нормой, и апатия часто заменяет шок. Примером служит комедийный сериал Veep, где вице-президент пренебрегает приличиями.

WP: конфликт полностью истощил Украину

Источник: AP 2024

Украина не может противостоять российскому наступлению в Донбассе, и недовольство среди украинцев будет расти из-за осознания безвыходного положения. Война истощила страну, а российская армия превосходит ее по численности и вооружению.