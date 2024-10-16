Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 16 октября 2024 года

7 октября 2023 года боевики группировки ХАМАС совершили масштабное нападение на территорию Израиля. Проект Новости Mail рассказывает о том, что происходит на Ближнем Востоке спустя год после атаки.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

В Иране заявили о наличии оружия, намного превосходящего ядерное

Источник: AP 2024

Иран обладает мощным оружием, превосходящим ядерное, заявил бывший секретарь комиссии по вооружениям Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Ростами, подробности не раскрыты. На прошлой неделе экс-премьер Израиля Нафтали Беннет отметил, что существует возможность атаковать ядерные объекты Ирана.

СМИ: Блинкен может представить план управления Газой после выборов в США

Источник: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует представить проект послевоенного управления сектором Газа после выборов президента США 5 ноября. План, разработанный Израилем и ОАЭ, включает двухгосударственное решение и создание международной миссии для распределения гуманитарной помощи и поддержания правопорядка.

ЦАХАЛ возобновил удары по Бейруту

Источник: Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по подземному складу «Хезболлы» в пригороде Бейрута. Удар был осуществлен по складу стратегического оружия в районе Дахия, оплоте «Хезболлы». ЦАХАЛ утверждает, что всего было атаковано 140 объектов, включая склады и пусковые установки.