Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 16 октября 2024 года

В Иране заявили о наличии оружия, намного превосходящего ядерное
Иран обладает мощным оружием, превосходящим ядерное, заявил бывший секретарь комиссии по вооружениям Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Ростами, подробности не раскрыты. На прошлой неделе экс-премьер Израиля Нафтали Беннет отметил, что существует возможность атаковать ядерные объекты Ирана.
СМИ: Блинкен может представить план управления Газой после выборов в США
Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует представить проект послевоенного управления сектором Газа после выборов президента США 5 ноября. План, разработанный Израилем и ОАЭ, включает двухгосударственное решение и создание международной миссии для распределения гуманитарной помощи и поддержания правопорядка.
ЦАХАЛ возобновил удары по Бейруту
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по подземному складу «Хезболлы» в пригороде Бейрута. Удар был осуществлен по складу стратегического оружия в районе Дахия, оплоте «Хезболлы». ЦАХАЛ утверждает, что всего было атаковано 140 объектов, включая склады и пусковые установки.