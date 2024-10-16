Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 16 октября 2024 года

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по подземному складу «Хезболлы» в пригороде Бейрута. Удар был осуществлен по складу стратегического оружия в районе Дахия, оплоте «Хезболлы». ЦАХАЛ утверждает, что всего было атаковано 140 объектов, включая склады и пусковые установки.