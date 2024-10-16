AP назвало ключевое условие для принятия Украины в НАТО

Вместе с тем в альянсе подчеркивают, что для вступления должны быть соблюдены необходимые условия: США и Германия настаивают на том, что Киев не может присоединиться к НАТО, пока ведет боевые действия с Россией. Для вступления Украине необходимо согласие всех стран — членов блока.