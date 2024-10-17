Лавров ответил пожаловавшемуся на него экс-премьеру Британии

Лавров отметил, что экс-премьер Соединенного Королевства был почетным гостем в особняке МИД на Спиридоновке. «Это была зима, а зимой в особняке есть работающий камин. Всем это очень нравится, потому что он создает не только тепло, но и уют, а вместе с ним атмосферу доверительности для разговора», — добавил глава российского МИД.