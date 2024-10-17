Основатель Greenpeace* попросил у Макрона политическое убежище во Франции

«В этом письме я хотел бы смиренно и с уважением попросить политическое убежище во Франции», — говорится в письме Уотсона Макрону, опубликованном на странице организации в соцсети X.
Активист заявил, что действия японских властей, добивающихся его экстрадиции из-за акций против китобойного промысла, политически мотивированы.
В июле Уотсона задержала полиция Гренландии. Представитель датской федеральной полиции подтвердил, что действия правоохранителей связаны с международным ордером на арест из Японии, выданным из-за акций активиста против китобойного промысла. По решению суда Уотсон останется под стражей в Гренландии до 23 октября. Портал Ekstra Bladet сообщал, что министерство юстиции Дании получило от японских властей запрос на экстрадицию Уотсона.
Пол Уотсон, один из основателей Greenpeace*, в 1977 году был исключен из организации из-за несогласия с ее политикой ненасилия. Он основал Общество охраны морской фауны, известное как Sea Shepherd. В конце 2022 года его исключили из совета директоров общества, которое он обвинял в отходе от независимой политики в пользу сотрудничества с правительствами. Тогда Уотсон создал свою собственную организацию Captain Paul Watson Foundation.
* Организация, признанная в России нежелательной