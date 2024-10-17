«Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит», — прокомментировала Захарова.
Ранее в этот день Мерц заявил, что в случае победы на выборах в канцлеры ФРГ в первые же сутки предъявит России ультиматум, «в случае невыполнения которого намерен снять ограничение на дальность оружия для Украины и передать Киеву ракеты Taurus».
Ранее, 22 сентября, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер (занимал пост в 1998—2005 годах) посоветовал всем, кто считает возможной военную победу над Россией, «заглянуть в учебники истории». Он отметил, что немцы должны вести себя осторожно и конструктивно на фоне Второй мировой войны и преступлений, совершенных от имени Германии. Он отметил, что от Наполеона до Гитлера все терпели неудачи.
14 сентября нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что Германия не станет предоставлять Украине возможность наносить удары по территории России ракетами Taurus, даже если это решение отличается от позиции партнеров. По словам немецкого лидера, это может привести к серьезным последствиям, поэтому он будет настаивать на своей позиции.
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что возможное согласование США и Евросоюза по ударам западным оружием по территории РФ будет говорить об их прямом участии в украинском конфликте и в корне изменит его суть. Помимо этого, глава государства заявил, что происходит попытка подмены понятий. Когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, нужно помнить, что наносить удары с его помощью украинская армия не в состоянии, отметил Путин.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.