Захарова ответила Мерцу на его заявление об ультиматуме России

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что возможное согласование США и Евросоюза по ударам западным оружием по территории РФ будет говорить об их прямом участии в украинском конфликте и в корне изменит его суть. Помимо этого, глава государства заявил, что происходит попытка подмены понятий. Когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, нужно помнить, что наносить удары с его помощью украинская армия не в состоянии, отметил Путин.