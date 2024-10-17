Туск: Польше придется искать средства на строительство второй АЭС

«В случае второй атомной электростанции мы вынуждены искать финансовых партнеров для ее строительства», — сказал Туск, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. По словам польского премьера, Польша полностью за свои средства профинансирует строительство первой своей АЭС на побережье Балтийского моря.
Согласно информации газеты Rzeczpospolita, польские власти еще не приняли решение о строительстве второго и последующих объектов атомной энергетики в стране. Правительство ожидает результатов анализа потребностей в производстве электроэнергии на ближайшие десятилетия. На основе этого анализа будет актуализирована польская Программа атомной энергетики до 2040 года. Ожидается, что документ будет подготовлен в конце 2024 — начале 2025 года. Далее, полагает издание, власти начнут выбирать место строительства будущей АЭС. Одним из вероятных мест для ее размещения может стать город Белхатув в центре страны. Там, по различным оценкам, к середине 30-х годов должна завершиться добыча бурого угля.
Начало строительства первой польской АЭС запланировано на 2026 год. Первый ее реактор типа АР1000 Westinghouse мощностью 1,1 ГВт должен дать ток в 2033 году. Местом для строительства АЭС выбран населенный пункт Любятово-Копалино неподалеку от побережья Балтийского моря. Стоимость проекта оценивается в 100 млрд злотых (около $25 млрд).