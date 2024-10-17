Туск: Польше придется искать средства на строительство второй АЭС

Согласно информации газеты Rzeczpospolita, польские власти еще не приняли решение о строительстве второго и последующих объектов атомной энергетики в стране. Правительство ожидает результатов анализа потребностей в производстве электроэнергии на ближайшие десятилетия. На основе этого анализа будет актуализирована польская Программа атомной энергетики до 2040 года. Ожидается, что документ будет подготовлен в конце 2024 — начале 2025 года. Далее, полагает издание, власти начнут выбирать место строительства будущей АЭС. Одним из вероятных мест для ее размещения может стать город Белхатув в центре страны. Там, по различным оценкам, к середине 30-х годов должна завершиться добыча бурого угля.