NYT: поддержка Киева подорвала рейтинг одобрения Шольца

Ранее глава Объединения автомобильной промышленности ФРГ Хильдегард Мюллер заявила, что развитие автопрома в Германии находится под угрозой из-за высоких цен на электроэнергию. Ассоциация химической промышленности Германии также сообщила, что эта отрасль немецкой экономики сократила производство во втором квартале 2024 года. Сектор, как считают в объединении, находится в глубоком кризисе в том числе из-за энергокризиса, а надежды на восстановление «следует отложить».