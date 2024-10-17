NYT: поддержка Киева подорвала рейтинг одобрения Шольца

Как отмечается, Байден нашел в лице Шольца «надежного партнера» в вопросах поддержки Украины и введения антироссийских санкций. Однако Германии «пришлось заплатить» за это: конфликт на Украине нанес удар по автомобильному и промышленному секторам ФРГ, а также по рейтингу одобрения канцлера.
Согласно обнародованному в конце сентября опросу телеканала ZDF, порядка 65% жителей Германии не удовлетворены работой правительства, почти 60% немцев недовольны лично Шольцем.
Ранее глава Объединения автомобильной промышленности ФРГ Хильдегард Мюллер заявила, что развитие автопрома в Германии находится под угрозой из-за высоких цен на электроэнергию. Ассоциация химической промышленности Германии также сообщила, что эта отрасль немецкой экономики сократила производство во втором квартале 2024 года. Сектор, как считают в объединении, находится в глубоком кризисе в том числе из-за энергокризиса, а надежды на восстановление «следует отложить».
После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. Согласно опубликованному в июле исследованию швейцарской консалтинговой фирмы Prognos, цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа в республику не возобновятся в полном объеме. Председатель Ассоциации германских профсоюзов Ясмин Фахими заявила 17 августа, что Германия не сможет преодолеть экономический спад из-за высоких цен на энергоносители.