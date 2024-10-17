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Посольство КНР ответило на обвинения США во влиянии на украинский конфликт

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. США, поставляющие оружие Киеву, лицемерят, когда пытаются обвинить КНР в попытке склонить чашу весов украинского конфликта, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Источник: РИА "Новости"

«Соединенные Штаты выдвигают ложные обвинения против нормальной торговли Китая с Россией, продолжая при этом оказывать беспрецедентную военную помощь Украине. Это типичный двойной стандарт, крайне лицемерный и безответственный», — сказал высокопоставленный дипломат.

Он отметил, что «Китай всегда был благоразумным и ответственным в военном экспорте и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая гражданские беспилотники».

«Китай привержен содействию мирным переговорам. Но мы отказываемся быть козлами отпущения, тем более мы не будем расплачиваться за действия других. Мы будем твердо защищать наши законные права и интересы», — добавил Лю Пэнъюй.

Так он прокомментировал слова постпреда США при НАТО Джулианны Смит, которая ранее заявила, что Китай «положил большой палец на чашу весов» украинского конфликта, чтобы склонить ее в пользу России.