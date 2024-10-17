Посольство КНР ответило на обвинения США во влиянии на украинский конфликт

«Соединенные Штаты выдвигают ложные обвинения против нормальной торговли Китая с Россией, продолжая при этом оказывать беспрецедентную военную помощь Украине. Это типичный двойной стандарт, крайне лицемерный и безответственный», — сказал высокопоставленный дипломат.
Он отметил, что «Китай всегда был благоразумным и ответственным в военном экспорте и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая гражданские беспилотники».
«Китай привержен содействию мирным переговорам. Но мы отказываемся быть козлами отпущения, тем более мы не будем расплачиваться за действия других. Мы будем твердо защищать наши законные права и интересы», — добавил Лю Пэнъюй.