Нетаньяху обвинил Макрона в неуважении после его слов об основании Израиля

Ранее газета Le Parisien со ссылкой на источники сообщила, что на закрытом заседании совета министров Макрон заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен помнить об обстоятельствах создания еврейского государства, которое появилось на основании резолюции ООН. Газета отмечает, что президент сделал это заявление в контексте израильских операций против ливанского шиитского движения «Хезболлах», которые проводятся в местах размещения позиций Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), и вызова посла Израиля в МИД Франции из-за ударов по миротворцам.