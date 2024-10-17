Нетаньяху обвинил Макрона в неуважении после его слов об основании Израиля

«Это свидетельствует о незнании истории и отсутствии уважения. ООН признала право еврейского народа на государство, но, разумеется, не создала его», — сказал Нетаньяху в интервью газете Le Figaro. По его словам, обретение Израилем государственности произошло по итогам Войны за независимость.
Нетаньяху добавил, что ООН «не принимала участие в войне 1948 года», зато в ней участвовали люди, «пережившие Холокост и режим Виши». В последнем случае речь идет о коллаборационистском правительстве Франции, действовавшем в период немецкой оккупации в годы Второй мировой войны. «Поэтому говорить о том, что ООН создала Государство Израиль, — это удручающее искажение истории», — заключил Нетаньяху.
Ранее газета Le Parisien со ссылкой на источники сообщила, что на закрытом заседании совета министров Макрон заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен помнить об обстоятельствах создания еврейского государства, которое появилось на основании резолюции ООН. Газета отмечает, что президент сделал это заявление в контексте израильских операций против ливанского шиитского движения «Хезболлах», которые проводятся в местах размещения позиций Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), и вызова посла Израиля в МИД Франции из-за ударов по миротворцам.
23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» против формирований «Хезболлах» в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам организации. Заявленная цель — создание безопасных условий в северных приграничных районах еврейского государства, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.