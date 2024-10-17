Глава МИД Израиля назвал оплошностью обстрелы ЦАХАЛ миротворцев ООН

«Это была оплошность. В нашу политику не входит нападать на ВСООНЛ. Сейчас мы работаем над решением этой проблемы. ЦАХАЛ ведёт переговоры с ВСООНЛ, и министерство иностранных дел также ведёт переговоры о решении этой проблемы», — ответил он на вопрос, почему Израиль совершил атаку на позиции миротворцев. Ни издание, ни сам глава МИД не уточнили, о какой конкретно атаке идёт речь.