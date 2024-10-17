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Столетний экс-президент США Джимми Картер поддержал кандидатуру Харрис

Картер воспользовался правом голосования по почте.

Источник: Аргументы и факты

Бывший американский лидер Джимми Картер, которому осенью текущего года исполнилось сто лет, проголосовал в Джорджии, поддержав кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, пишет The New York Times.

Родственники политика рассказали журналистам, что «на протяжении нескольких недель Картер с нетерпением ждал возможности поддержать Харрис».

В материале говорится, что он уделял данному событию «больше внимания, чем празднованию своего столетнего юбилея».

«Картер был особенно рад возможности отдать голос за Харрис, воспользовавшись правом голосования по почте», — сказано в публикации.

Картер родился 1 октября 1924 года в американском штате Джорджия. Он руководил США в период с 1977 по 1981 год.

Ранее сообщалось, что сообщение о смерти бывшего президента Соединённых Штатов Картера оказалось фейком.