Столетний экс-президент США Джимми Картер поддержал кандидатуру Харрис

Бывший американский лидер Джимми Картер, которому осенью текущего года исполнилось сто лет, проголосовал в Джорджии, поддержав кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, пишет The New York Times.
Родственники политика рассказали журналистам, что «на протяжении нескольких недель Картер с нетерпением ждал возможности поддержать Харрис».
В материале говорится, что он уделял данному событию «больше внимания, чем празднованию своего столетнего юбилея».
«Картер был особенно рад возможности отдать голос за Харрис, воспользовавшись правом голосования по почте», — сказано в публикации.
Картер родился 1 октября 1924 года в американском штате Джорджия. Он руководил США в период с 1977 по 1981 год.
Ранее сообщалось, что сообщение о смерти бывшего президента Соединённых Штатов Картера оказалось фейком.