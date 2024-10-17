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Харрис заявила, что будет отличаться от Байдена

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис утверждает, что ее руководство страной в случае победы на выборах будет отличаться от правления Джо Байдена.

Источник: © РИА Новости

«Мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена… Я принесу свой жизненный опыт, профессиональный опыт, а также свежие и передовые идеи. Я представляю новое поколение лидерства», — заявила она в интервью телеканалу Fox News.

Харрис добавила, что, в отличие от Байдена, не провела большую часть своей карьеры в Вашингтоне.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

Байден Джо