Харрис заявила, что будет отличаться от Байдена

«Мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена… Я принесу свой жизненный опыт, профессиональный опыт, а также свежие и передовые идеи. Я представляю новое поколение лидерства», — заявила она в интервью телеканалу Fox News.
Харрис добавила, что, в отличие от Байдена, не провела большую часть своей карьеры в Вашингтоне.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.