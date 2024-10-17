Херш рассказал о намерении Байдена затмить Харрис

По словам журналиста, несмотря на участие Харрис в телефонном разговоре Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, ей следовало бы взять на себя контроль над ключевыми аспектами внешней политики в эти важные недели. Журналист считает, что Байден, возможно, стремится ограничить возможности Харрис проявить лидерство, используя для этого основную повестку СМИ страны.