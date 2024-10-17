Херш рассказал о намерении Байдена затмить Харрис

Президент США Джо Байден стремится занять верхнюю позицию в международной повестке, несмотря на то что его заместитель Камала Харрис, представляющая Демократическую партию на предстоящих выборах, должна играть ведущую роль. Такое мнение выразил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
По словам журналиста, несмотря на участие Харрис в телефонном разговоре Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, ей следовало бы взять на себя контроль над ключевыми аспектами внешней политики в эти важные недели. Журналист считает, что Байден, возможно, стремится ограничить возможности Харрис проявить лидерство, используя для этого основную повестку СМИ страны.
Также Херш рассматривает встречи Байдена с руководством Израиля в контексте обсуждения ответов на недавние ракетные атаки Ирана как «неоднозначные». По его мнению, президент должен сосредоточить свои усилия на предотвращении дальнейшего насилия.
По прогнозам Херша, по завершении президентских выборов команда Байдена, в которую входят такие представители как государственный секретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, покинет свои посты, оставив США погруженными в конфликты как в Украине, так и на Ближнем Востоке.
Ранее визит кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис в Аризону привлек пристальное внимание избирателей из-за её смеха и использования упрощённого языка в общении без помощи телесуфлёра.