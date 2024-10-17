Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова посоветовала немецким политикам прекратить отправку вооружений Киеву вместо того, чтобы предъявлять ультиматумы России по вопросам, связанным с Украиной. Об этом пишут «Известия».
Такое заявление Захарова сделала, комментируя слова лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца об ультиматуме, адресованном России.
«Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму», — сказала дипломат.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Германия не верит в победу Украины в конфликте, поэтому не будет поставлять тяжелую технику ВСУ. Кроме того, он уверен, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в 2025 году станет заложником выборов, которые должны состоятся в сентябре.