Захарова предостерегла германских политиков от ультиматумов РФ

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Германия не верит в победу Украины в конфликте, поэтому не будет поставлять тяжелую технику ВСУ. Кроме того, он уверен, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в 2025 году станет заложником выборов, которые должны состоятся в сентябре.