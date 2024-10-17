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Посольство РФ: Швеция довела своих граждан до русофобской паранойи

Дипломаты обвинили Svenska Dagbladet в массовом распространении в шведском обществе лжи и клеветы.

Источник: Аргументы и факты

Издание Svenska Dagbladet обвинило РФ в причастности к проникновению неизвестных на водонапорную башню в коммуне Болльнес севернее Стокгольма. На это заявление ответило посольство России в Швеции в своем Telegram-канале.

Дипломаты обратили внимание, что русофобская риторика шведских изданий с подачи властей довела граждан страны до паранойи. Они ищут «руку Кремля» там, где ее никогда не было.

«А всем гражданам этой страны остается лишь посочувствовать», — отметили представители посольства.

Они также обратились к местным жителям и шведским политикам. Дипломаты посоветовали уважать соседнее государство, даже если к нему не возникает теплых чувств.

Ранее сообщалось, что в Польше из-за русофобии развязался дипломатический кризис. Он случился из-за того, что президент Анджей Дуда отказался утвердить предложенные собственным МИДом кандидатуры послов.