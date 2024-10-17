КНДР полностью разорвала сообщение с Республикой Корея

15 октября были подорваны участки дорог протяженностью 60 м в селе Камхо провинции Канвондо на востоке страны и в селе Тоннэ на западе. ЦТАК поясняет, что данное решение принято в соответствии с требованиями конституции и военно-политической «ситуации, которая доходит до грани войны» на Корейском полуострове из-за провокаций «враждебных сил». В Министерстве охраны земли и окружающей среды подтвердили, что подрыв дорог не оказал негативного влияния на окружающую среду. Власти отметили, что в результате подрыва транспортные коммуникации были «основательно разорваны».