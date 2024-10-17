AP: НАТО считает демаркацию границ важным условием для присоединения Украины

«У плана много аспектов и много политических и военных вопросов, которые нам действительно нужно обсудить с украинцами, чтобы понять, что за ним стоит, увидеть, что мы можем сделать, а что нет, — сказал Рютте. — Мы находимся в тесном контакте с союзниками, с Украиной, чтобы посмотреть, как мы можем предпринять следующие шаги».