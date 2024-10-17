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NYT: Шольц теряет рейтинг из-за поддержки Украины

Конфликт на Украине ударил по экономике Германии.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с падением уровня одобрения из-за предоставления военной помощи Украине. Об этом сообщает издание The New York Times.

В публикации отмечается, что такая помощь «наверное, обошлась ему недешево».

«Конфликт ударил по автомобильному и промышленному секторам экономики Германии и подорвал рейтинг одобрения деятельности господина Шольца», — сообщается в статье.

Ранее сообщалось, что Шольц выразил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что важные решения по достижению мира нельзя принимать без участия Украины.