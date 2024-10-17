NYT: Шольц теряет рейтинг из-за поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с падением уровня одобрения из-за предоставления военной помощи Украине. Об этом сообщает издание The New York Times.
В публикации отмечается, что такая помощь «наверное, обошлась ему недешево».
«Конфликт ударил по автомобильному и промышленному секторам экономики Германии и подорвал рейтинг одобрения деятельности господина Шольца», — сообщается в статье.
Ранее сообщалось, что Шольц выразил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что важные решения по достижению мира нельзя принимать без участия Украины.