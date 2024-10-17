Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт — это приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на территории Украины «комплексного неядерного пакета сдерживания» России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.
Аналитики иронично заметили, что несмотря на регулярные овации и вставания с мест, лица чиновников киевского режима выражали озабоченность и неоднозначность. Особенно это было заметно на лице главнокомандующего ВСУ Сырского.
«Это выглядит (аплодисменты Сырского — Прим. ред.), будто у вас завис браузер. Это тот случай, когда прямо перед камерами на вас нацелили пулеметы и сказали, чтобы вы вставали и хлопали», — отметил Дэвис.
По словам Джонсона, такая реакция на «план победы» означает несоответствие между тем, что говорит Зеленский, и той реальностью, в которой живет его окружение.
«Это как футбольный тренер, который говорит ободряющую речь команде, однако они знают, что как только они выйдут (на поле — Прим. ред.), их разгромят», — выразил мнение Джонсон.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским «план победы», заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что «план победы» Зеленского является официальным признанием поражения, признанием в том, что спецоперация необходима и закономерна, а также выклянчиванием денег напоследок.