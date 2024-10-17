Госдума может наделить отцов-одиночек правом досрочного выхода на пенсию

Речь идет о мужчинах, которые в одиночку воспитывают трех, четырех, пятерых и более детей. Они смогут выйти на пенсию в 62, 61 и 55 лет соответственно, при условии, что их индивидуальный пенсионный коэффициент составляет не менее 30, а трудовой стаж — не менее 15 лет. Кроме того, они должны осуществлять уход за детьми в течение восьми лет с момента получения статуса единственного родителя.