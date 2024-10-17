Госдума может наделить отцов-одиночек правом досрочного выхода на пенсию

Депутаты планируют внести в Государственную думу законопроект, который предоставит многодетным отцам-одиночкам досрочное право на получение страховой пенсии по старости. Подробности сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
Предлагается внести корректировки в закон «О страховых пенсиях». Инициативу предложили депутаты из партии ЛДПР, возглавляемой Леонидом Слуцким.
Речь идет о мужчинах, которые в одиночку воспитывают трех, четырех, пятерых и более детей. Они смогут выйти на пенсию в 62, 61 и 55 лет соответственно, при условии, что их индивидуальный пенсионный коэффициент составляет не менее 30, а трудовой стаж — не менее 15 лет. Кроме того, они должны осуществлять уход за детьми в течение восьми лет с момента получения статуса единственного родителя.
Аналогичные полномочия уже предоставлены многодетным матерям. Законопроект предусматривает, что при рассмотрении права на досрочную пенсию по старости не будут учитываться дети, если отец был лишен родительских прав или суд отменил усыновление.
Инициаторы отметили, что в РФ существует очевидный дисбаланс между правами матерей и отцов-одиночек. Женщина, самостоятельно выращивающая троих и более детей, вправе рассчитывать на досрочную пенсию, в то время как мужчины в аналогичных условиях лишены этого права.
Ранее сообщалось, что в РФ с ноября увеличат пенсионные выплаты для граждан, достигших 80-летнего возраста. Кроме того, с начала ноября вырастут выплаты у членов летных экипажей и работников угольной отрасли.