Мэр Хабаровска поставил в приоритет заботу о горожанах

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, на этой встрече градоначальник подчеркнул, что забота о благополучии граждан является приоритетом государства, правительства края и администрации города. Мэр Сергей Кравчук сказал:
«Мы продолжим совершенствовать краевую столицу в сфере культуры и образования, чтобы привлекать в наш регион молодых людей. Для нас важно, чтобы, приезжая из других регионов молодежь, преподаватели, а также подрастающее поколение, в будущем оставались здесь жить, заводили семьи и воспитывали детей».
В свою очередь Лела Круш, начальник управления социального развития администрации города ответила, что среди полномочий управления социального развития помощь детям, в том числе из семей, находящихся в социально опасном положении, работа с молодежью, которая является оплотом и будущим страны, забота о старшем поколении.
На сегодняшний день горожане могут рассчитывать на 22 меры адресной социальной помощи инвалидам, семьям с детьми, пенсионерам и ветеранам. В городе работают центры работы с населением, где организуют семейный досуг, работу с детьми и инвалидами. В планах на 2025 год открыть центр «Родник» в Кировском районе, отремонтировать центр «Исток» в Железнодорожном районе.