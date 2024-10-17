Мэр Хабаровска поставил в приоритет заботу о горожанах

На сегодняшний день горожане могут рассчитывать на 22 меры адресной социальной помощи инвалидам, семьям с детьми, пенсионерам и ветеранам. В городе работают центры работы с населением, где организуют семейный досуг, работу с детьми и инвалидами. В планах на 2025 год открыть центр «Родник» в Кировском районе, отремонтировать центр «Исток» в Железнодорожном районе.