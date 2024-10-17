Собянин заявил, что Челябинск может составить конкуренцию любому мировому городу

Сергей Собянин считает, что красивых и больших городов в России должно становиться больше. Он призвал переводить российские региональные центры в мировые города. По словам Собянина нужно, чтобы жители любили свои города, планировали там свою жизнь, инвестировали в них.
Между тем мэр столицы обращает внимание, что за последние десять лет российские города стали выглядеть совсем по-другому. «Посмотрите, как серьезно изменились наши города за последнее время: Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, — цитирует Собянина ТАСС. — Сравните, что было лет 10 тому назад, а сейчас — другой облик, другое лицо, другое ощущение от этих городов. И уверен, что российские города в праве и должны составить конкуренцию любому мировому городу».
Это заявление было сделано мэром столицы, когда он отвечал на вопрос участников о том, может ли появиться в восточной части страны «третья столица». При этом Собянин напомнил, что столица у России одна.