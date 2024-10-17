Собянин заявил, что Челябинск может составить конкуренцию любому мировому городу

Между тем мэр столицы обращает внимание, что за последние десять лет российские города стали выглядеть совсем по-другому. «Посмотрите, как серьезно изменились наши города за последнее время: Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, — цитирует Собянина ТАСС. — Сравните, что было лет 10 тому назад, а сейчас — другой облик, другое лицо, другое ощущение от этих городов. И уверен, что российские города в праве и должны составить конкуренцию любому мировому городу».