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Собянин заявил, что Челябинск может составить конкуренцию любому мировому городу

Мэр Москвы дал оценку возможностям ряда российских городов во время Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024.

Сергей Собянин считает, что красивых и больших городов в России должно становиться больше. Он призвал переводить российские региональные центры в мировые города. По словам Собянина нужно, чтобы жители любили свои города, планировали там свою жизнь, инвестировали в них.

Между тем мэр столицы обращает внимание, что за последние десять лет российские города стали выглядеть совсем по-другому. «Посмотрите, как серьезно изменились наши города за последнее время: Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, — цитирует Собянина ТАСС. — Сравните, что было лет 10 тому назад, а сейчас — другой облик, другое лицо, другое ощущение от этих городов. И уверен, что российские города в праве и должны составить конкуренцию любому мировому городу».

Это заявление было сделано мэром столицы, когда он отвечал на вопрос участников о том, может ли появиться в восточной части страны «третья столица». При этом Собянин напомнил, что столица у России одна.

экономика