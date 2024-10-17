Кандидат в президенты Молдавии раскритиковал блокировку российских СМИ

«Я категорически против ограничения работы любого источника информации, СМИ. Нам говорят, что мы строим демократическую Молдавию, но нигде в мире демократических стран не было случаев, чтобы, особенно в предвыборный год, отнимали лицензии или закрывали какие-то телевизионные каналы, радио или информационные порталы. А у нас уже закрыто более 60. Более того, в самый разгар предвыборной кампании еще закрыли несколько порталов. Это нарушение прав человека. Отмечу, что пытались закрыть рот не только российским, но и всем тем информационным порталам, где не хвалят власть», — сказал Тарлев.