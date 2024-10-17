Дмитрий Демешин провел встречу с главой администрации президента Беларуси Дмитрием Крутым

«У наших белорусских друзей наработан большой опыт в производстве техники — как тяжелых карьерных самосвалов, которые используют многие добывающие компании в Хабаровском крае, так и пассажирского транспорта. Дмитрий Крутой, в частности, рассказал о возможности поставок нам троллейбусов или автобусов», — отметил Дмитрий Демешин.
Дмитрий Демешин добавил, что такие подходы, как, импортозамещение, пусть и с некоторым отставанием от Беларуси, но уже реализуются в крае.
«Единственное, нам нужно хорошее техническое обеспечение: центры, логистика, склады. Это еще больше укрепит наше сотрудничество на пользу гражданам обеих стран», — заявил губернатор.