Дмитрий Демешин провел встречу с главой администрации президента Беларуси Дмитрием Крутым

В ходе беседы Дмитрий Крутой отметил, что Хабаровский край — регион масштабных проектов с хорошей ресурсной базой. Стороны уже реализуют ряд совместных проектов, и в этот раз речь шла о развитии взаимодействия в промышленной сфере и импортозамещении.