Глава российской администрации в Харьковской области Виталий Ганчев выразил свое одобрение по вопросу проведения референдума о вхождении региона в состав России.
Он отметил важность детального изучения мнений местных жителей по данному вопросу.
«Всё будет зависеть от реального желания людей, жителей, это должна быть их политическая воля», — цитирует РИА Новости слова Ганчева.
Ранее политолог Александр Дудчак заявил, что Украина уже может готовить референдум о переговорах с Россией, так как у ВСУ заканчиваются возможности. По его мнению, в Вашингтоне могут согласиться на полный вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.