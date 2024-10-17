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Ганчев поддержал харьковчан, предлагающих референдум о вступлении в Россию

Соответствующее решение будет зависеть от реального желания жителей Харьковской области.

Источник: Аргументы и факты

Глава российской администрации в Харьковской области Виталий Ганчев выразил свое одобрение по вопросу проведения референдума о вхождении региона в состав России.

Он отметил важность детального изучения мнений местных жителей по данному вопросу.

«Всё будет зависеть от реального желания людей, жителей, это должна быть их политическая воля», — цитирует РИА Новости слова Ганчева.

Ранее политолог Александр Дудчак заявил, что Украина уже может готовить референдум о переговорах с Россией, так как у ВСУ заканчиваются возможности. По его мнению, в Вашингтоне могут согласиться на полный вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.