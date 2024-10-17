Ганчев поддержал харьковчан, предлагающих референдум о вступлении в Россию

Ранее политолог Александр Дудчак заявил, что Украина уже может готовить референдум о переговорах с Россией, так как у ВСУ заканчиваются возможности. По его мнению, в Вашингтоне могут согласиться на полный вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.