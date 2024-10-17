Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон и отставной подполковник американских Вооруженных сил Дэниэл Дэвис отметили необычное поведение командующего Украинскими Вооруженными силами Александра Сырского во время представления «стратегии победы» президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе эфира на YouTube-канале Deep Dive они насмешливо обсудили реакцию Сырского.
По словам Дэвиса, аплодисменты, которые исполнительно отдал Сырский, напоминали «зависший браузер».
«Это как если бы перед вами были установлены камеры с пулеметами, и вас вынудили стоя аплодировать», — иронично добавил он.
Джонсон, в свою очередь, связал такое поведение с несоответствием между заявлениями украинского лидера и действительностью, в которой пребывает его окружение.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что действия главкома ВСУ Александра Сырского на курском направлении — это полный провал. Он подчеркнул, что ВС РФ уверенно освобождают один населенный пункт за другим, в то время как ВСУ не могут ничего сделать.