Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что действия главкома ВСУ Александра Сырского на курском направлении — это полный провал. Он подчеркнул, что ВС РФ уверенно освобождают один населенный пункт за другим, в то время как ВСУ не могут ничего сделать.