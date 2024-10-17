Стало известно, кто возглавит Ленинский округ после ухода Зярко

Дмитрий Зярко в Томске планирует взять на себя сферу благоустройства и курирование глав районов. Также ему будут поставлены задачи по работе с ресурсоснабжающими организациями. Его назначению способствовал бывший омич, а ныне мэр Томска Дмитрий Махиня.