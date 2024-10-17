Стало известно, кто возглавит Ленинский округ после ухода Зярко

В структуре администрации Омска ожидается новое кадровое назначение. 18 октября Дмитрий Зярко завершает свою работу на посту главы Ленинского округа, чтобы перейти на должность первого заместителя мэра Томска. По информации РИА «Омскинформ», его преемником станет Николай Хроленко, нынешний первый заместитель главы Кировского округа.
Николай Хроленко с 5 сентября 2022 года занимал должность первого заместителя главы Кировского округа. Его управленческий опыт включает руководство Лузинским сельским поселением Омского района с 2014 по 2019 год.
Дмитрий Зярко в Томске планирует взять на себя сферу благоустройства и курирование глав районов. Также ему будут поставлены задачи по работе с ресурсоснабжающими организациями. Его назначению способствовал бывший омич, а ныне мэр Томска Дмитрий Махиня.