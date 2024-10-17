Израиль нанёс удар по беженцам в секторе Газа фосфорными боеприпасами

Израильские военные атаковали северным районам города Газа, информирует Al Mayadeen.
По данным телеканал, Израиль использовал фосфорные боеприпасы. Удар был нанесён по школе, в которой находятся беженцы.
После обстрела возникло возгорание. В настоящее время данные о погибших и пострадавших отсутствуют.
Ранее сообщалось, что израильская сторона осуществила интенсивные бомбардировки кварталов, расположенных на юго-западе Газы. В результате удара ВВС Израиля по жилым строениям погибли несколько человек.
Также стало известно, что Армия обороны Израиля за год вооружённого конфликта с ХАМАС сбросила на территорию сектора Газа сто тысяч тонн взрывчатки.