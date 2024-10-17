За сутки семь человек присоединились к гонке за пост мэра Челябинска

В 2019 году на должность мэра претендовали шестнадцать человек. Число претендентов в этом году уже стало рекордным и в дальнейшем может ещё увеличиться — приём заявок продолжится до 17 октября включительно. Сам конкурс пройдёт 7 ноября. Выбирать нового мэра из списка кандидатов будет специально собранная комиссия из восьми человек. В неё войдут представители гордумы, ЗСО и исполнительной власти региона.