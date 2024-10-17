За сутки семь человек присоединились к гонке за пост мэра Челябинска

На прошлой неделе семь человек выразили желание принять участие в гонке на пост главы Челябинска. В преддверии окончания приёма заявок желающие поучаствовать в конкурсе активизировались. В список кандидатур попали ещё одиннадцать человек. Из них семь — только за вторник.
В 2019 году на должность мэра претендовали шестнадцать человек. Число претендентов в этом году уже стало рекордным и в дальнейшем может ещё увеличиться — приём заявок продолжится до 17 октября включительно. Сам конкурс пройдёт 7 ноября. Выбирать нового мэра из списка кандидатов будет специально собранная комиссия из восьми человек. В неё войдут представители гордумы, ЗСО и исполнительной власти региона.
Одним из кандидатов на пост главы Челябинска стал Владимир Шамне, в прошлом являвшийся заместителем мэра города (тогда, Натальи Котовой) по вопросам градостроительства. Родился он в Златоусте. В 90-е годы обучался в ЧГТУ (сейчас ЮУрГУ) по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Позже получил второе высшее образование по специальности «Менеджмент». В 2019 году он присоединился к команде Натальи Котовой. В декабре 2022 года его избрали главой Калининского района Челябинска.