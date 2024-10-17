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В Словакии призвали Европу возобновить диалог с Россией

Европейскому союзу (ЕС) нужно возобновить отношения с Россией, начав с диалога по вопросам науки и культуры, после чего перейти к политике. Об этом РИА Новости заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

Источник: AP 2024

«Нам нужно начать диалог на культурном и научном уровнях, а затем уже продолжить на политическом. Очень важно вести открытый диалог», — сказал евродепутат.

Он подчеркнул, что множество российских политиков введены в санкционные списки ЕС. Блага добавил, что из-за своих визитов в Россию в Европе ему будет «очень сложно».

Ранее Любош Блага заявил, что атмосфера в ЕС по уровню ненависти к России напоминает времена нацистов. «Я вижу такую же ненависть к России. Я вижу такое же разжигание войны», — подчеркнул он.

ЕС