Новый премьер Японии выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном

«Очень важно, чтобы лидеры двух государств видели общую картину и откровенно выразили друг другу свою позицию [по этой проблеме]», — сказал Исиба на встрече с семьями похищенных. Его слова приводит агентство Kyodo. Ранее, выступая со своей первой программной речью перед парламентом, Исиба, в отличие от своих предшественников, не упомянул о готовности встретиться с Ким Чен Ыном.
Впервые решимость встретиться с лидером КНДР без предварительных условий выразил в 2018 году Синдзо Абэ, после чего эта позиция стала последовательной для японского правительства. Тогда даже обсуждалась возможность визита премьер-министра Японии в КНДР, однако он так и не состоялся.
Тема похищения японцев разведывательными службами КНДР — одна из самых болезненных в отношениях двух государств, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии и позволил 5 из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.
Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон 26 марта заявила, что Пхеньян отказывается от любых переговоров с Токио. Она подчеркнула, что Пхеньян также не заинтересован в проведении встречи между Ким Чен Ыном и занимавшим тогда пост премьера Японии Фумио Кисидой из-за позиции Токио по вопросу похищенных японских граждан. Сестра Ким Чен Ына отметила, что Япония пытается «поставить под сомнение суверенитет КНДР, используя такие выражения, как “ядерные и ракетные проблемы”. Кроме того, Токио не согласен с позицией Пхеньяна, согласно которой вопрос о похищенных японских гражданах является решенным, заключила Ким Ё Чжон.