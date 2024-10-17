Решение об ударах ВСУ вглубь России уже принято, заявил Ганчев

«Несмотря на то, что официально еще не заявили о разрешении наносить удары вглубь России, мне думается, что это решение уже есть, и прорабатываются механизмы поставки дальнобойного вооружения», — сказал Ганчев РИА Новости.
Он отметил терпеливость русского народа, но подчеркнул, что когда терпение закончится, ответ будет быстрым и молниеносным.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.