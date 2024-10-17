США нанесли удар по пяти объектам хуситов в Йемене

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские бомбардировщики B-2 Spirit нанесли удары по пяти хранилищам оружия хуситов в районе Йемена. На складах, как говорится в заявлении министра, размещались «компоненты оружия всех типов», которые хуситы использовали для атак на суда по всему региону.