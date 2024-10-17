США нанесли удар по пяти объектам хуситов в Йемене

«Это была уникальная демонстрация способности Соединенных Штатов наносить удары по объектам, которые наши противники стремятся держать вне досягаемости, независимо от того, насколько глубоко они зарыты под землей», — сказал Остин. Его заявление опубликовано на сайте американского военного ведомства.
По словам министра, использование для удара бомбардировщиков B-2 Spirit «демонстрирует возможности США по нанесению глобальных ударов в любое время, в любом месте». Associated Press отмечает, что B-2 Spirit «крайне редко» используются для атак по объектам хуситов.
Йеменский телеканал Almasirah сообщил со ссылкой на корреспондента, что США атаковали районы Кахлан и Аль-Абла в восточном пригороде Саады. Информации о разрушениях и погибших телеканал не представил.