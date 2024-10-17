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США нанесли удар по пяти объектам хуситов в Йемене

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские бомбардировщики B-2 Spirit нанесли удары по пяти хранилищам оружия хуситов в районе Йемена. На складах, как говорится в заявлении министра, размещались «компоненты оружия всех типов», которые хуситы использовали для атак на суда по всему региону.

Источник: Reuters

«Это была уникальная демонстрация способности Соединенных Штатов наносить удары по объектам, которые наши противники стремятся держать вне досягаемости, независимо от того, насколько глубоко они зарыты под землей», — сказал Остин. Его заявление опубликовано на сайте американского военного ведомства.

По словам министра, использование для удара бомбардировщиков B-2 Spirit «демонстрирует возможности США по нанесению глобальных ударов в любое время, в любом месте». Associated Press отмечает, что B-2 Spirit «крайне редко» используются для атак по объектам хуситов.

Йеменский телеканал Almasirah сообщил со ссылкой на корреспондента, что США атаковали районы Кахлан и Аль-Абла в восточном пригороде Саады. Информации о разрушениях и погибших телеканал не представил.