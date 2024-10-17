Эксперт объяснил преимущества сотрудничества с БРИКС для Узбекистана

«Узбекистан пока еще официально никак не рассматривал вопросы партнерства с БРИКС, но сама логика развития страны, будет ставить вопрос большего и активного сотрудничества в рамках БРИКС», — сказал Эргашев, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном участии страны в данном объединении.
По мнению эксперта, для Узбекистана с его большими амбициозными планами по развитию и реализации реформ во всех сферах, важно сотрудничать и развивать экономические связи как с уже существующими, так и формирующимися мировыми экономическими центрами.
«БРИКС — это структура поднимающегося, развивающегося мира, который будет определять XXI век. Глобальный Запад — это мир, который сейчас находится в очень серьезной ситуации, когда его пятисотлетнее доминирование заканчивается», — отметил Эргашев.
По его оценке, в настоящее время формируются новые макрорегионы глобального большинства Юга и Востока, которые будут обеспечивать мировой экономический рост.
«Узбекистану, конечно же, интересен БРИКС, как структура, которая объединяет этот поднимающийся глобальный мир», — добавил Эргашев.
Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.