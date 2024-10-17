Лукашенко поздравил коллектив БГАТУ с 70-летием со дня основания вуза

«За семь десятилетий в его стенах получили образование и путевку в жизнь более 65 тыс. специалистов, которые успешно трудятся в различных отраслях народного хозяйства, прежде всего в сфере механизации агропромышленного сектора, — говорится в поздравлении. — Постоянное совершенствование сельскохозяйственной техники и грамотное управление технологическими процессами способствуют росту объемов производства продовольствия и выручки от экспорта отечественной продукции. В этом и ваша заслуга».