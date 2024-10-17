Нижний Тагил подписал протокол о сотрудничестве с китайским городом Фуюнань

В Нижнем Тагиле 16 октября состоялось подписание протокола о намерении сотрудничества между уральским городом и китайским Фуюнанем. Подписями партнерские намерения закрепили глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и мэр народного правительства города Фуюнань Фань Цзитао в режиме видеоконференцсвязи.
— Принимая во внимание все более тесное взаимодействие между Россией и Китаем, думаю, сейчас самое время проводить множество мероприятий по культурному обмену между нашими городами, например, художественные выставки, музыкальные фестивали, съезды школьников, — заявил Фань Цзитао.
Он считает, что таким образом удастся сделать крепче взаимоотношения между молодыми людьми из российского и китайского города. Также мэр народного правительства поблагодарил тагильчан за теплый прием в июле 2023 года, когда китайская делегация приезжала в уральский город с визитом.
В протоколе речь идет о сотрудничестве в направлении укрепления дружеских и торгово-экономических связей между городами. Соглашения основаны на принципах равенства и взаимной выгоды.
Фуюнань является самым восточным городом китайской провинции Хэйулнцзян, граничащей с Россией. Она находится на юге от Благовещенска, Биробиджана и Хабаровска.