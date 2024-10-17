Нижний Тагил подписал протокол о сотрудничестве с китайским городом Фуюнань

Он считает, что таким образом удастся сделать крепче взаимоотношения между молодыми людьми из российского и китайского города. Также мэр народного правительства поблагодарил тагильчан за теплый прием в июле 2023 года, когда китайская делегация приезжала в уральский город с визитом.