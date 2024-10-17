Мирзиёев: Наши международные дороги должны отвечать самым высоким требованиям

К работе в этой сфере также активно привлекают представителей частного сектора. Эксплуатацию 260 километров дорог в регионах передали предпринимателям на основе аутсорсинга. В рамках проекта Азиатского банка развития достигнута договоренность о том, что в строительстве 841 километра дорог впервые будут участвовать исключительно местные подрядчики.