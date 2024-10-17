Мирзиёев: Наши международные дороги должны отвечать самым высоким требованиям

Анализ ООН показывает, что качественные дороги будут способствовать росту экономики республики как минимум на 2%. В настоящее время совместно с международными финансовыми организациями реализуется 6 проектов по реконструкции 729 километров дорог.
«В частности, в ближайшие дни будет сдан в эксплуатацию участок дороги протяженностью 240 километров по маршруту Кунград — Бейнеу. Также будут реконструированы отдельные участки дорог Гулистан — Андижан, Душанбе — Термез, Бухара — Туркменбаши, Ургенч — Хазарасп».
К работе в этой сфере также активно привлекают представителей частного сектора. Эксплуатацию 260 километров дорог в регионах передали предпринимателям на основе аутсорсинга. В рамках проекта Азиатского банка развития достигнута договоренность о том, что в строительстве 841 километра дорог впервые будут участвовать исключительно местные подрядчики.
Глава республики обозначил важные задачи в данной сфере.
«Учитывая географическое положение Узбекистана, значение международных дорог для внешней торговли очень велико. Поэтому наши международные дороги общей протяженностью 4 тысячи километров, соединяющие Андижан с Кунградом, Термез с Ташкентом, должны отвечать самым высоким требованиям».
Он также отметил необходимость ускорения реализации проектов платных дорог между Ташкентом — Самаркандом и Ташкентом — Андижаном, строительства их на участках с высоким уровнем трафика. При этом законодательно закрепят обязательное наличие альтернативной бесплатной дороги.
На сегодняшний день 4 700 путепроводов нуждаются в ремонте. Президент поставил задачу разработать трехлетнюю программу по их реконструкции.
В регионах развивают придорожную инфраструктуру, организуют торговлю и оказание услуг. Как отмечалось, на международных автомагистралях протяженностью около 4 тыс. километров дополнительно построят 70 сервисных комплексов.
Президент дал указания тесно взаимодействовать с международными финансовыми институтами, привлекать зарубежных консультантов в проекты дорожной и водной инфраструктуры.