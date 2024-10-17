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Министерству транспорта расширили полномочия

Постановлением правительства от 14 октября 2024 года внесены изменения в Положение о Министерстве транспорта РК, сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

Так, положение о Министерстве транспорта дополнено новыми функциями:

  • определение условий, на которых иностранцы и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом Республики Казахстан;
  • определение статуса морского порта международного значения.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

При этом постановление правительства от 11 мая 2014 года «Об утверждении условий, на которых иностранцы и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом Республики Казахстан» утратило силу.