«Остались последние штрихи»: что происходит на главных объектах саммита БРИКС в Казани

Большое внимание во время подготовки к саммиту было уделено въездным воротам города — аэропорту и железнодорожному вокзалу. Учитывая, что добраться до основной площадки — «Казань Экспо» — можно будет только на электропоездах, было принято решение запустить дополнительные рейсы, ходить электрички будут каждые 20 минут. Самая ранняя будет отправляться в 4:15, а самая поздняя — в 2:30.